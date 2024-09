Il consiglio approva le varianti Via libera per le nuove scuole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Doppio passo avanti verso il nuovo polo, che ospiterà elementari e medie dell’istituto Manzoni-Lanzi di Corridonia. Nelcomunale di lunedì, infatti, è arrivato il viaper la variante urbanistica relativa al terreno di via Grazie, dove dovranno sorgere lee, prima ancora, è statata la variante del piano di classificazione acustica, atto propedeutico considerata soprattutto la vicinanza del kartodromo. "Neldel 4 giugno avevamoto l’adozione della variante acustica, ora siamo alla fase definitiva – ha spiegato la sindaca Giuliana Giampaoli –, necessaria per rendere compatibile acusticamente l’area con la costruzione dei nuovi edifici scolastici. La zona aveva una classe acustica di tipo 4 per la presenza di traffico intenso o attività commerciali. Una classificazione molto vetusta.