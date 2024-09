Grande Fratello | annunciato l' ultimo concorrente Vip del reality show ecco di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Continuano le indiscrezioni sui concorrenti che tra pochi giorni conosceremo nel corso della prima puntata del programma di Alfonso Signorini. Lunedì 16 settembre prende il via il, la nuova edizione delcondotto da Alfonso Signorini, che avrà al suo fianco ancora una volta Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. La giornalista del TG 5 riprenderà il suo ruolo di opinionista, mentre la seconda tornerà per il secondo anno come voce del web. Lorenzo Spolverato: unancora in bilico In queste ore circolano i nomi dei concorrenti Vip e Nip che animeranno ilquando le luci della Casa di Cinecittà si accenderanno nella nuova location. Il programma, infatti, è stato trasferito dagli studi di Cinecittà