Farete alla Fiera di Bologna Caiumi | I candidati alle regionali? Due buoni nomi

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – "Il mondo dell'ecoa e della politica devono andare a braccetto. IprossimeMichele de Pascale ed Elena Ugolini? Sono dueper la nostra Regione. Esprimono due direzioni interessanti, possiamo lavorare bene con entrambi". Valter, presidente di Confindustria Emilia centro apre l'undicesima edizione di ‘’ (con Azimut main sponsor), la due giorni indedicataimprese del territorio, con uno sguardoprossime elezioni dell'Emilia-Romagna. Per il numero uno degli industriali di, Modena e Ferrara “sarà molto importante, da parte della nuova presidenza regionale, che ci sia l'attenzione all'ascolto, in particolar modo perché per la politica, oggi, è sempre più difficile riuscire a cogliere delle informazioni e, possibilmente, raccoglierle anche in modo imparziale”.