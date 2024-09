Controlli dei carabinieri sui luoghi di lavoro due imprenditori ed un tecnico deferiti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Compagnia di Montesarchio (BN), unitamente a personale del Gruppo CC Tutela deldi Napoli e del NucleoIspettorato deldi Benevento, nell’ambito della vigilanza straordinaria tesa a verificare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza neidie al contrasto dello sfruttamento della manodopera e delnero, nel pomeriggio di ieri hanno eseguito una serie di verifiche su cantieri edili insistenti nell’ambito del territorio di competenza. In particolare, all’esito delle attività ispettive, in Ceppaloni (BN) ed Arpaise (BN), militari del locale Comando Stazione CC congiuntamente a personale del N.I.L. deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria dueed un, per una serie di irregolarità riscontrate.