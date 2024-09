Bonifica a Caprese Michelangelo tagli acrobatici salva-fiumi e salva-ponti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arezzo, 4 settembre 2024 – Comune e Consorzio alleati per difendere il reticolo idraulico e le infrastrutture dalla minaccia di caduta improvvisa di piante in cattive condizioni di salute e conservazione. Cornice dell’operazione congiunta che ha permesso di mettere in sicurezza opere e infrastrutture, il territorio di. Qui l’amministrazione ha realizzato un importante progetto di restauro per rimettere in sesto ipresenti lungo le strade comunali. Il Consorzio di2 Alto Valdarno, impegnato nell’attuazione del piano delle attività 2024, si è mosso in sinergia con il Municipio, per eliminare le piante pericolanti, che, cadendo all’improvviso, avrebbero potuto danneggiare opere idrauliche e infrastrutture oltre a ridurre la luce deiappena rimessi a nuovo.