Azerbaigian-Svezia | le probabili formazioni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del girone C1 di Nations League 2024/2025 che comprende anche Slovacchia ed Estonia. Si prevede un confronto intrigante tra due squadre in cerca di riscatto dopo le delusioni nelle qualificazioni europee.si giocherà giovedì 5 settembre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Tofiq Bahramov di Baku.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa, guidati dall’esperienza delle loro due stelle Emreli e Makmudov, puntano a sfruttare il fattore campo per sorprendere gli avversari che, sulla carta, appaiono superiori. Gli scandinavi, dopo il fallimento dell’esclusione da Euro 2024, ripartono dal nuovo tecnico Jon Dahl Tomasson e al talento di Alexandaer Isak. Sarà importante portare a casa i tre punti per iniziare bene il cammino.