Antonio Angelini morto in parapendio a 46 anni Nel 2023 si era salvato con un atterraggio di emergenza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cesana Brianza (Lecco), 4 settembre 2024 – Nella primavera delera riuscito a compiere undi, ieri invece non è stato altrettanto fortunato,, il pilota didi 46dopo essersi schiantato sul Cornizzolo, da cui si era lanciato poco prima., che abitava in provincia di Como e che aveva compiuto glimartedì scorso, in seguito ad un problema in fase di discesa, era stato infatti costretto a planare sano e salvo tra le case, nel centro storico di Casaletto di Rogeno. Cosa non abbia funzionato ieri non si sa: il suo corpo è stato individuato e recuperato nella zona del Corno Birone, a monte di Valmadrera, a nord est e sul versante opposto rispetto al punto di decollo ma anche di dove sarebbe dovuto atterrare. Forse è stato sorpreso da forti correnti d'aria di un fronte temporalesco.