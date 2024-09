Altro che Va… lentino Carofano è una scheggia | parte ultimo e trova il podio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora una prestazione monstre del talento sannita Vache ha dato spettacolo anche a Vallelunga. Nella Formula x Italia Series il pilota telesino hato uninsperato, mettendo nel già nutrito album dei ricordi un week-end indimenticabile. Dopo un lusinghiero terzo tempo fatto registrare nella giornata di venerdì nelle prove cronometrate, la vettura diha all’improvviso avvertito un problema alla frizione per un guasto abbastanza grave: una volta smontata la monoposto e accertato il problema al cambio, Vaè stato costretto a saltare le qualifiche di sabato che lo ha costretto, in gara, a partire dall’posto. Nottata insonne al lavoro, un miracolo per mettere la macchina nelle condizioni di correre: vettura pronta e via al gran premio con tanta fiducia ma anche una tensione che si tagliava a fette.