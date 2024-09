Agrivoltaico 643 richieste di fondi Pnrr per 920 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sono 643 i progetti diper i quali è stato richiesto un finanziamento dalla misura apposita del. Lo comunica il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica dopo la chiusura dei termini del bando. La maggior parte delleviene dal Mezzogiorno (56% del numero totale), per progetti con potenza complessiva di oltre 1,7 gigawatt. Rispetto alle risorsededicate alla misura (1,1 miliardi per 1 Gigawatt di nuova potenza), lefinora pervenute ammontano a circa 920di euro. I numeri emergono dal riepilogo del Gestore dei Servizi Energetici (Gse), il soggetto che per conto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica gestisce la misura. Questa sostiene gli impianti con una tariffa incentivante e un contributo fino al 40% dei costi.