Zerocalcare curerà Cherry Bomb una collana di fumetti per l’editore BAO Publishing

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilsta, unadiper Bao. Il nuovo progetto editoriale partirà nel 2025. Bao, arriva: ladicurata daArriva la conferma ufficiale della casa editrice: BAOha annunciato via social che ilstaunadi. Al momento, gli unici dettagli annunciati sono il logo e il nome dellache sarà disponibile nelle fumetterie e nelle librerie nel 2025. L’artista ha commentato così la notizia di questo suo nuovo progetto: “vuol direa carta. Non conoscono un modo migliore e più diretto per attirare l’attenzione in modo plateale su qualcosa.