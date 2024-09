WHEN MY EYES è il nuovo singolo di GIULIA IMPACHE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) In uscita oggi, martedì 3 settembre 2024 con distribuzione Artist First, ildi GiuliaMy”. Il 9 luglio usciva “(I’m) Looking (for) Life”. “my” di Giuliaè fuori oggi “My” è ilbrano di Giuliaprodotto da Jacopo Acquafresca e Andrea Marazzi. «La decisione di inserire questa traccia come bonus track nasce dal fatto che durante un live abbiamo suonato questo brano composto da Jacopo. Nonostante esca dalla narrazione del disco, per me questo pezzo riveste un ruolo cruciale a livello musicale: è il punto di arrivo tra le produzioni elettroniche sperimentali di Jacopo Acquafresca e Andrea Marazzi e la mia musicalità fortemente radicata nella melodia e nell’etereo. Una linea sottile di voce si poggia delicata su una base elettronica portata al suo estremo.