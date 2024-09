Violento temporale le strade diventano fiumi | il video spaventoso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Unha colpito oggi, lunedì 2 settembre, Castel di Sangro, portando con sé notevoli disagi e trasformando gli ultimi giorni d’estate in un vero e proprio scenario invernale. Il maltempo si è manifestato con una tempesta intensa, accompagnata da grandine di grosse dimensioni, che ha provocato allagamenti in diverse abitazioni e ristoranti del comune abruzzese. Le segnalazioni ai vigili del fuoco sono state numerose, e le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per gestire la situazione. Tuttavia, la grandinata è stata così intensa che si è reso necessario l’impiego di mezzi spazzaneve per liberare ledai cumuli di ghiaccio che si erano rapidamente accumulati, un’immagine insolita per un periodo estivo. Nonostante i problemi causati alla circolazione e ai residenti, fortunatamente non si segnalano danni gravi a persone o cose.