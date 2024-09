Un bimbo di 10 anni ha ucciso due parenti crivellandoli di colpi in Louisiana La polizia | Siamo sotto choc

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 – Un bambino di 10ha confessato di aver, sparandogli, un uomo di 84e sua figlia 31enne. La tragica vicenda è avvenuta in Lousiana, dove laha comunicato lunedì di aver preso in custodia il colpevole dell’omicidio di Joe Cornelius e Keisha Miles, trovati morti domenica mattina nella casa dell’anziano, nella cittadina di Minden. Al momento laha detto di aver identificato il bambino come “parente” di Cornelius, ma non ha voluto fornire ulteriori informazioni. Inoltre, al momento gli agenti non hanno detto di non aver ancora determinato un possibile movente dell’omicidio. Il capo delladi Minden, Jared McIver, ha dichiarato che la cittadina è “in stato di”: “Come può un ragazzino di 10commettere qualcosa di così terribile?”, ha detto McIver.