Tragedia nei cieli di Premariacco | morti i due occupanti dell’ultraleggero precipitato

(Di martedì 3 settembre 2024) La ragazza di 15 anni e il suo istruttore di volo, di 31 anni, sonoin ospedale a causa delle gravi ustioni riportate. Avviata un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.(Udine) – Non ce l’hanno fatta i duenel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, nei pressi di un’aviosuperficie a. La giovane passeggera, una ragazza di 15 anni, studentessa di Roveredo in Piano (Pordenone), e il suo istruttore di volo, un uomo di 31 anni residente a Udine, sononella tarda serata in ospedale a causa delle gravissime ustioni riportate nell’incidente. Il velivolo, un ultraleggero impegnato in un volo di ambientamento introduttivo, èper cause ancora in corso di accertamento e, una volta a terra, ha preso fuoco avvolgendo i duein un rogo che ha causato ustioni estese e profonde.