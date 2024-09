Sicurezza sottomarina l’Irlanda abbandona la neutralità militare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 3 settembre 2024) Finoranon ha mai sviluppato moderne capacità di pattugliamento e difesa dei suoi confini marittimi e dei domini sottomarini. Così, all’indomani della notizia che la Russia aveva nuovamente inviato sommergibili nelle sue acque, unità Nato di nazioni europee hanno dovuto intervenire per garantire la. Nel frattempo, nella sua “Revisione della politica di Difesa”, un documento pubblicato alla fine di giugno e reso disponibile la scorsa settimana, Dublino ha previsto di raddoppiare gli sforzi per effettuare operazioni di monitoraggio sottomarino come richiesto dall’Unione europea. L'iniziativa era stata lanciata a maggio 2023 e fa parte del quadro di cooperazione strutturata permanente (Pesco), che vede la collaborazione tra sette Stati membri dell’Ue per migliorare le proprie risorse e capacità di sorveglianza.