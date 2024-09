Regionali Liguria | il centrosinistra sceglie Orlandi per il centrodestra siamo al toto nomi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 3 settembre 2024) Mentre la strada verso la candidatura di Andrea Orlando nelappare oramai spianata, ilè ancora alla ricerca di un nome che possa mettere tutti d’accordo Oramai sembra cosa fatta, sarà l’ex ministro della Giustizia e del Lavoro a guidare l’opposizione alle elezioniinpreviste il 27 e 28 ottobre prossimo. Se a sinistra restano soltanto alcuni nodi da sciogliere come quello di Renzi e Iv, nelinvece,ancora nella fase della ricerca di un nome convincente che permetta di presentare una candidatura forte in grado di ripetere l’exploit elettorale che a suo tempo era stato in grado di fare, il governatore uscente, Giovanni Toti. Prossime elezioniin– Cityrumors.