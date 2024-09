Pnrr l’eredità di Fitto | il 62% degli investimenti andrà completato nei primi otto mesi del 2026 L’allarme della Corte dei Conti Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Non è un caso se il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dainsiste sulla necessità di prorogare la scadenza deloltre l’orizzonte previsto inizialmente. Il collega Raffaele, in partenza per Bruxelles dove dovrebbe assumere il ruolo di commissario e forse incassare una vicepresidenza, non lascia in eredità solo una spesa ferma a 51,4 miliardi a fronte dei 194,4 previsti per l’Italia. La revisione concordata con la Ue nel 2023, che ha eliminato alcuni progetti, ne ha inseriti altri e ha prorogato scadenze altrimenti impossibili da rispettare, determina anche che il 62%dovrà essere finalizzato neidel