Perché l’autonomia regionale non ridurrà il divario tra Nord e Sud

(Di martedì 3 settembre 2024) Dagli anni Cinquanta a oggi, il Pil per abitante e? aumentato in tutto il paese, ma iltrae Sud non si e? sostanzialmente ridotto. Anzi, dopo una breve fase di convergenza, dagli anni Settanta in poi e? tendenzialmente aumentato. In questo caso, si direbbe, lo Stato ha fallito. Eppure c’e? un importante distinguo da fare. Ci si dimentica che lo sviluppo economico non dipende solo da scelte politiche. Dipende anche, e largamente, da fattori economici. Certo, gli investimenti pubblici sono importanti, ma non si ha sviluppo duraturo senza quelli privati; e questi sono mossi dalle opportunita? di profitto, da convenienze di mercato sulle quali le politiche non sempre riescono a incidere.