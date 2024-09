Non soltanto musica La riviera balla la taranta Poi spazio all’informazione | ’Onde’ al Museo del Mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) L’estate va avanti anche in. Si conclude domani sera con il film ‘Foglie al vento’ con regia di Aki Kaurismäki, la rassegna ‘Cinema all’aperto’ al Parco Wojtyla di San Benedetto. Biglietto intero 6,50 euro, ridotto 5 (adulti sopra i 65 anni e bambini sotto ai 12 anni). Sempre domani alle 21.30 alla Palazzina Azzurra ci sarà lo Spettacolo Teatrale ’Il Teatro Comico del ‘900’, con la regia di Marco Trionfante. Un omaggio raffinato e sentito a un secolo di straordinaria creatività e innovazione: il Novecento. Due storie, ispirate a due autentici giganti del teatro italiano, Eduardo e Peppino De Filippo, sono al centro di questa celebrazione. Da non perdere sabato 7 settembre la festa in piazza Giorgini ‘Nel segno della’. Festivalle e della solidarietà, in cui farsi trasportare dae balli nel segno della partecipazione e del divertimento.