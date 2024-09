Nazionale lavoro differenziato per Kean

Leggi tutta la notizia su sportface

Prosegue la preparazione dellaitaliana verso il doppio impegno di Nations League contro Francia e Israele. Secondo giorno di allenamento per gli azzurri a Coverciano: tutti in gruppo ad esclusione di Moise, l'unico a svolgere una parte con un preparatore e le cui condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni. In gruppo anche Bastoni, che aveva lasciato in anticipo il campo venerdì scorso nella sfida tra Inter e Atalanta.