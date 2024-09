Napoli Osimhen vicino al Galatasaray | news calciomercato

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – L’attaccante delViktorsi avvicina alnei ‘tempi supplementari’ del, ancora aperto in Turchia. Il club di Istanbul ha chiesto in prestito l’attaccante nigeriano, che è finito fuori rosa al. Secondo i media turchi una delegazione delè in volo per l’Italia per chiudere la trattativa. C’è la disponibilità dei turchi di coprire l’intero ingaggio da 11 milioni di euro del giocatore, che nelle scorse settimane è stato accostato al Chelsea e all’Al Hilal.alseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .