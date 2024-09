LIVE Sinner-Paul 7-6 7-6 3-0 US Open 2024 in DIRETTA | arriva il break nel terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 E altro ace esterno.consolida il. 40-30 Si riscatta con l’ace esterno. 30-30 Primo doppio fallo della partita per. 30-15 Solida seconda, in rete la risposta dicon il back di diritto. 15-15 Grande salvataggio di, poi in rete il diritto dello statunitense. 0-15 In rete il rovescio lungolinea dell’italiano. 2-0 Pazzesco passante di diritto incrociato e in corsa da parte difinalmente il. 40-A Doppio fallo dell’americano. 40-40 Ace al centro con traiettoria arcuata. 40-A Ci riprovadopo l’errore di diritto di. 40-40 Assurdo.aveva quasi conquistato il punto con un rovescio in contropiede, poi ha sbagliato uno smash mettendolo in corridoio. Un po’ come per Djokovic, lo smash non è sempre un colpo sicuro per l’azzurro.