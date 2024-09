Leonardo in Borsa | fluttuazioni e strategie future

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024)scende ai minimi livelli in. Le azioni della multinazionale hanno subito una flessione notevole nelle ultime settimane. Preoccupazioni a parte, in questo articolo esamineremo l’attuale situazione ine le nuoveche adotterà l’azienda per un futuro migliore. Le azioni dihanno recentemente subito una flessione notevole, scendendo ai livelli più bassi degli ultimi mesi. Il contesto geopolitico instabile, insieme a preoccupazioni macroeconomiche, ha pesato fortemente sul titolo, nonostante l’azienda continui a ottenere nuove commesse e a dimostrare una solida performance finanziaria.: la situazione in, foto Ansa – VelvetMagLa situazione attuale inNelle ultime settimane, le azioni disono state oggetto di forti vendite, con il titolo che ha chiuso in rosso in diverse sedute di Piazza Affari.