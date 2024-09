Industria Italiana l’Irpinia con Bologna | c’è anche Schlein

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’erauna delegazione di lavoratori e categorie sindacali irpine allo sciopero davanti allo stabilimentoAutobus di. Tra lorola Segretaria Pd Elly, che questa mattina è andata davanti ai cancelli dello stabilimento di via San Donato per manifestare la sua solidarietà ai lavoratori, che hanno rischiato il trasferimento daa Flumeri. “Proprio ail 2 di agosto, come un insulto- ha detto- sono arrivati 77 provvedimenti di trasferimento in Campania, a 600 chilometri di distanza” ad altrettanti lavoratori dello stabilimento didiAutobus “e questo vuole dire licenziare quei lavoratori”.