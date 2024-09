Incredibile | annega in una piscina pubblica il corpo ritrovato 2 giorni dopo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Un episodio ai limiti dell’si è verificato in unadel Massachussetts, sconvolgendo l’intera comunità di River Falls. Un fatto accaduto qualche tempo fa, ma che ha trovato poca eco dalle nostre parti, mentre in America ha destato molto scalpore per la sua drammatica stranezza. La 36enne Marie Joseph, madre di cinque figli e originaria di Haiti, si era recata allaVietnam Veterans per trascorrere una domenica di vacanza. A quanto pare si trovava in compagnia di amici e con il figlio di un vicino. Il che rende ancora più misteriosa la dinamica della tragedia. Il ragazzino, 9 anni, si era infatti accorto della scomparsa della donna, che non riusciva più a trovareche si erano tuffati insieme da uno scivolo. Un’amica della vittima, la 21enne Veronica Reis, ha affermato che il bambino sarebbe subito andato ad avvisare una coppia di bagnini.