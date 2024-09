Il Monte Bianco si ferma per tre mesi | parte la maratona di lavori nel traforo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilchiude i battenti per 105 giorni. Dalle 17 di lunedì 2 settembre, ilsi è trasformato in un cantiere, con l’avvio dei primi interventi di risanamento della volta, lunga oltre 11 chilometri. L’operazione, che coinvolge due tratti di 300 metri ciascuno, potrebbe inaugurare una lunga serie di chiusure nei prossimi 18 anni, con un conto salato: 50 milioni di euro solo per le opere già in corso e quelle programmate per il 2025. Questa chiusura si aggiunge alle già problematiche restrizioni sul Frejus e alle limitazioni imposte dall’Austria sul Brennero, e crea un ulteriore ostacolo ai collegamenti tra Italia e Francia. La riapertura è fissata per la stessa ora di metà dicembre, quando isul primo tratto di 600 metri saranno completati. La volta della galleria verrà demolita, impermeabilizzata e ricostruita utilizzando moduli prefabbricati in calcestruzzo.