Il generale Vannacci rischia di perdere i gradi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) Ile ora eurodeputato con la Lega, Roberto, è al centro di un caso disciplinare che potrebbe avere gravi conseguenze sulla sua carriera militare. Il rischio concreto è la perdita dei, una sanzione che potrebbe trasformarlo daa semplice soldato. Questo scenario ha sollevato un ampio dibattito sia nelle istituzioni militari che nell’opinione pubblica, considerando la rilevanza del ruolo ricoperto dae le implicazioni di un eventuale declassamento. Il contesto del procedimento La messa in discussione delnasce in seguito a sue dichiarazioni e comportamenti durante e dopo la pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario. Non pochi in ambito militare li ritengono non conformi agli standard dell’Esercito.