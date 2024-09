Guerra nella Striscia di Gaza | Biden accusa Netanyahu di inazione Israele in subbuglio

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2024) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, e il primo ministro israeliano, Benjamin, si trovano in un acceso confronto diplomatico, alimentato dalle tensioni crescentidi. Questo scontro verbale riflette le divergenze tra i due leader su come gestire la delicata situazione e raggiungere un accordo che ponga fine allae consenta la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas.La critica diJoeha apertamente criticatoper il mancato raggiungimento di un accordo che ponga fine al conflitto a. Secondo il presidente statunitense, l'intesa trae Hamas è "molto vicina", ma hato il primo ministro israeliano di "non fare abbastanza" per finalizzarla.