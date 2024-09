Fatale la caduta dalla scala Batte la testa e muore sul colpo un imprenditore edile di 75 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Nuovo tragico incidente sul lavoro in Brianza ieri mattina: a Cesano Maderno è morto Felice Cilio, 75di Cusano Milanino, caduto da unada un’altezza di circa 2 metri e mezzo. Cilio era titolare di una ditta unipersonale che da 50si occupa di edilizia: ieri mattina stava lavorando in un cantieredi via Geremia Bonomelli, nella frazione di Binzago. Qui alcuni ex capannoni industriali sono in fase di ristrutturazione e riconversione. Felice Cilio si è ripresentato ieri mattina per riprendere il suo lavoro interrotto nel fine settimana. La dinamica precisa di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia locale di Cesano Maderno. Secondo le prime ricostruzioni il 75enne ha perso l’equilibrio mentre si trova sullaed è caduto malamente,ndo la