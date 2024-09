Atletica Palio della Quercia Rovereto 2024 | Tamberi batte Beckford Ponzio secondo al ritorno nel peso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Gianmarconon sbaglia aldi, meeting che precederà la tappa di Diamond League a Zurigo di dopodomani. Il campione olimpico di Tokyo 2020 piega all’ultimo salto Romainesuperando i 2.29 all’ultimo tentativo. In caso di errore avrebbe vinto il giamaicano, che aveva passato i 2.26 senza errori, a differenza di. Terzo posto a pari merito per Stefano Sottile e il giapponese Shinno, entrambi con tre errori a 2.26. Manuel Lando non salta 2.23 e chiude al quinto posto. È un grande rientro quello di Nick. L’italo-americano, squalificato per 18 mesi (fino ad aprile) per aver saltato tre controlli antidoping, chiude alposto nel getto delcon un grande 21.40 ottenuto nellancio. Vince l’americano con 21.81. Completa il podio il giamaicano Campbell (21.11).