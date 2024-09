Aston Martin Vanquish l’inglese lancia il guanto di sfida alle GT di Maranello – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Prosegue senza sosta il rinnovamento della gammae il suo riposizionamento a marcare stretto gli avversari di. Così, proprio nei giorni in cui vanno in scena i primi test drive della Ferrari 12Cilindri riservati alla stampa internazionale, a Gaydon tolgono i veli alla nuova, rivale designata della gt italiana: motore V12, 835 CV di potenza massima, produzione limitata a 1.000 pezzi l’anno e prezzi di listino a partire da 400 mila euro. Come la sua avversaria del Cavallino, lasnobba qualsiasi forma di elettrificazione e punta forte sui 5,2 litri di cubatura e sul doppio turbo del suo propulsore, abbinato a un veloce ma vellutato cambio automatico a 8 rapporti, a sua volta collegato a un differenziale posteriore a controllo elettronico. Veniamo ai numeri: zero-cento coperto in 3,3 secondi e 345 km/h di velocità massima.