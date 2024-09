Vuelta 2024 Roglic | Non sono contento ma manca un minuto darò il massimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Primozha dovuto fare i conti la penalità ricevuta nella quindicesima tappa dellae, ad una settimana dal termine del giro iberico, è dietro al leader Ben O’Connor di 1’03. “È in ottima forma“, ha ammesso prontamente lo sloveno lunedì in una conferenza stampa sullo scalatore Decathlon-AG2R. “È un grande corridore che ha già ottenuto ottimi risultati. Non è una sorpresa vederlo a questo livello“. Orapensa a recuperare i venti secondi di penalità, che l’UCI ha deciso di dargli dopo che il ciclista aveva passato troppo tempo dietro la vettura della squadra, a seguito di una foratura avvenuta a 22 chilometri dall’arrivo: “Naturalmente non è divertente, perchéventi secondi in più che devo recuperare. Che io sia d’accordo o meno, non importa. Naturalmente nondi perdere venti secondi in quel modo, non va mai bene”.