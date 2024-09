Val Camonica l’orso rispunta lungo la strada tra Fresine e Cevo | il video

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Brescia, 2 settembre 2024 – Salgono a 33 le segnalazioni relative alla presenza delsui monti bresciani. L’ultima risale a ieri sera quandolatra, la provinciale 6, è stato filmato un esemplare. La polizia provinciale ha catalogato anche questo avvistamento, anche se fa sapere che “non tutte sono state accertate tramite ad esempio indici di presenza, avvistamenti, danni”. Le segnalazioni hanno interessato tutta la zona montana del territorio bresciano, dall’Alto Garda alla Valle. Nei giorni scorsiè stato visto e filmato alcune notti fa a Cimbergo, in Valle, mentre nei giorni scorsi un esemplare è stato fotografato da una fototrappola in località Ranina a Berzo Inferiore. A cavallo di ferragosto un altro esemplare era stato visto aggirarsi visitava alcuni apiari in località Messane a Valvestino.