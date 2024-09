Uomini e Donne Raul Dumitras conferma il flirt con una famosa ex tronista | il gesto del ragazzo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 2 settembre 2024)sembra stia frequentando unadiche partecipato al programma inizialmente come corteggiatrice. Il gossip già era iniziato a circolare diversi giorni fa, proprio perchè non era passato inosservato sui social un commento di apprezzamento della ragazza nei confronti dell’ex di Temptation Island 12. Adesso sembra sia arrivata ladopo unfatto dallo stessosui social, inoltre anche Deianira Marzano ha volutore la situazione: scopriamo chi è lei.frequenta un’exed ex corteggiatrice: laLa ragazza in questione è Giulia Cavaglia e ha partecipato asia come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi (che non la scelse) sia comee terminò il suo percorso scegliendo Manuel Galiano.