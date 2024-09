Sporcizia spaccio schiamazzi | la denuncia dei residenti della Malpensata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024)(Bergamo). “Quasi tutti i giorni leggiamo su giornali e sui social notizie a proposito di quanto siano belli e curati i parchi di Bergamo, paragonati al paradiso. L’assessore al Verde ha definito l’area cani di via Mozart, il parco avventura e l’Orto come luoghi splendidi e vissuti dai: questa non è la situazione che viviamo noi quotidianamente”. Questo affermano quattrodel quartieredi Bergamo, dai 62 ai 70 anni, che abitano nelle zone di via Mozart, via Leoncavallo e via Zanica. I cittadini del quartiere da anni elaborano proposte e richiedono l’intervento del Comune, da cui si sono spesso sentiti rispondere che “non c’è niente da fare”. Le problematiche più evidenti riguardano i temisicurezza e del verde pubblico: “È alla luce del giorno il degrado presente tra il Parco Olmi, via Mozart, via Leoncavallo e l’area cani”.