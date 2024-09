Preso a pietrate la rivelazione clamorosa del virologo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 2 settembre 2024) Disavventura per undurante un suo intervento sul Covid a Barletta. La sua ammissione: “Ecco cosa è successo” I virologi sono stati protagonisti durante l’ondata pandemia. Apparizioni in televisione che li hanno portati ad avere una notorietà e, i di conseguenza, ad essere apprezzati, ma anche odiati per le loro posizioni. E per uno di questi medici nei giorni scorsi c’è stata una disavventura che poteva trasformarsi in qualcosa di più grave. Crisanti e Pregliasco (Ansa) – cityrumors.itIntervenuto a Barletta per parlare di Covid, ad un certo punto ha sentito un forte rumore e poi ha visto un sasso sul palco. Una aggressione avvenuta mentre sottolineava di mantenere la massima attenzione al Covid. Fortunatamente non è successo nulla, ma la paura per lui e per i presenti è stata diversa.