Napoli De Laurentiis cala l’asso | Conte e i tifosi esultano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Novità importanti in casadove Deha pronti due rinnovi per due big. Di seguito sono riportate le ultime notizie La terza giornata si è conclusa ieri sera a Torino. Ha avuto inizio venerdì e ha visto la vittoria del Torino in casa contro il Venezia, quella dell’Inter contro l’Atalanta. Successivamente, sabato, il pareggio di Lazio con il Milan e Bologna con Empoli, la vittoria di Lecce contro Cagliari e la vittoria dicontro il Parma in rimonta nei minuti di recupero. Per poi continuare con domenica con la vittoria di Genoa e Udinese, con il pareggio di Fiorentina-Monza e Juventus-Roma. Dopo questa giornata, la Serie A riprenderà il 14 settembre lasciando così spazio alla pausa per le nazionali.