Lucchese Gorgone studia la ripartenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’unico ragionamento serio ed onesto da fare è uno solo: prendere atto che questa è unache non è strutturata per disputare un campionato da primissime posizioni, ma che è sicuramente una squadra che, con le dovute e necessarie correzioni tattiche, può legittimamente lottare per entrare nei play-off. Che, in fondo, vorrebbe dire fare meglio della passata stagione, chiusa con il dodicesimo posto. E’ evidente chedeve sfruttare al meglio questa settimana piena di lavoro per verificare, intanto, le condizioni fisiche degli ultimi due arrivati (Catanese e Sasanelli), valutare l’intera situazione alla luce del fatto che in organico ci sono anche Gucher e Magnaghi, titolarissimi fino allo scorso anno e decidere quale modulo tattico si addice meglio alle caratteristiche dei singoli.