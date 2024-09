Liguria | Orlando ' da Rixi falsità infrastrutture volute da c sinistrarisorse tolte da destra'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Ho letto che dietro un apparente fair play e un riguardo nei miei confronti il viceministroha approfittato della conferenza stampa per il Salone internazionale Nautico di Genova per attaccare il centrosinistra, con grande durezza nella sostanza. Per farlo però ha detto cose non vere o almeno distorte". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea. "La prima riguarda Signorini.dice, scaricandolo, che l'ha nominato all'Autorità Portuale il centrosinistra. Dimentica di dire che l'allora ministro Delrio procedette alla nomina su indicazione del sindaco Bucci raccogliendo le proposte del territorio e per ottenere l'intesa vincolante della Regione, presieduta da Toti, del quale Signorini era stato segretario generale.