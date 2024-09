Incendio a Civitavecchia in fiamme un’auto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Roma, 2 settembre 2024 – Alle ore 09.45 i Vigili del fuoco disono intervenuti in via Borghese: ad andare inè stata un auto. A bruciare, per cause in corso di accertamento, era una Ford Fiesta. Il rapido intervento dei Vvf ha permesso la veloce estinzione dell'ed evitato che lesi propagassero alle numerose vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto a che la Polizia di Stato per i rilievi del caso.