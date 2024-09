Il Galatasaray vuole Osimhen

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 2 settembre 2024) La telenovelapotrebbe essere vicina ad un punto di svolta. Ilsta trattando con il Napoli il prestito del bomber nigeriano, fuori dalla rosa di Antonio Conte, per sostituire Mauro Icardi, il cui recente infortunio lo costringerà ad un mese di stop. IL, ORE CALDE Dopo aver visto sfumare le piste Chelsea e Arabia Saudita, ora per Victorsi potrebbe prospettare un futuro, seppur temporaneo, in Turchia, dove il mercato chiuderà il prossimo 13 settembre. Il nigeriano è in cerca di una nuova squadra per evitare di non giocare almeno fino alla prossima campagna di trasferimenti invernale di gennaio. Così, il club di Istanbul ha fiutato l’affare intavolando immediatamente la trattativa con il Napoli per averlo in prestito secco.