Fabio Capello critica Leao e Theo Hernandez | Il capriccio di due bambini

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non solo Paolo Di Canio. Anchehato Rafaper essere rimasti in disparte al momento del cooling break che Paulo Fonseca stava sfruttando per dare indicazioni ai giocatori durante Lazio-Milan. “Ildi due– ha commentato l’ex allenatore, opinionista di Sky Calcio Club – non l’avrei presa bene, soprattutto per mancanza di rispetto verso gli altri. Vuol dire che tu consideri gli altri non degni di giocare, gli manchi di rispetto. Tutti sono importanti: si parla sempre di gruppo, di squadra. Se fai questo gesto, vuol dire: io devo giocare sempre e voi dovete fare le riserve sempre. Non va bene”. Nel post gara di Lazio-Milan, era stato lo stesso Fonseca a minimizzare: “Non c’è nessun problema. Non dobbiamo creare problemi dove non ci sono.