Elly per favore lascia perdere Renzi in Liguria e dai la linea al centrosinistra per la Regione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Questo è un appello, anzi una richiesta pressante, una supplica angosciata rivolta ai dirigenti, nazionali e locali, dei partiti della cosiddetta opposizione, e in particolare al Partito democratico. In particolare mi rivolgo alla segretariaSchlein che a suo tempo avevo votato alle primarie confidando che avrebbe provato a riportare il Pd sulle rotaie del progressismo e, osavo immaginare, della sinistra. Mi rivolgo a lei, ai responsabili del partito Taruffi e Baruffi (sembrano personaggi i una fiaba per bimbi), al segretario regionale ligure Natale e al segretario genovese D’Angelo; e indirettamente anche agli alti componenti dell’alleanza che proverà – si spera – a strappare laal centrodestra totiano: AVS, M5S e zone limitrofe. Scollate i vostri augusti sederi dalle poltrone alle quali sono agglutinati.