Con l’e-bike sulla ‘Via di Francesco’ per valorizzare e sostenere le aree interne

(Di lunedì 2 settembre 2024) Firenze, 2 settembre 2024 - “La rete di cammini religiosi in Toscana costituisce una grande opportunità di sviluppo sostenibile per i territori e far crescere il concetto di Toscana diffusa. E la Via di Francesco rappresenta un esempio virtuoso di turismo lento a tutto tondo, che scommette sui territori delledell'Appennino e che volentieri promuovo nell’ambito della bella iniziativa che celebra i 110 anni della Scuola di Agraria e i 100 appena compiuti dall’Ateneo fiorentino”. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani presentando il convegno e la pedalata di quattro giorni promossi dal Dipartimento di Agraria dell’Università di Firenze, che prendono il via il 4 settembre fino all'8 settembre, per inaugurare la declinazione “a due ruote” del Cammino dedicato a San Francesco.