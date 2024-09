Caso Boccia il ministro Sangiuliano rischia il posto?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024) Scivolato sulla buccia di banana del, ildella Cultura, Gennaro, si trova in una situazione difficile. Non si può escludere che di qui a non molto non ricopra più il suo ruolo all’interno del Governo Meloni. A far precipitare nella polvere (politica) il titolare del Mibac è la vicenda fra il tragico e il grottesco che riguarda i rapporti, ancora non chiari, professionali e, c’è chi dice, sentimentali, frae Maria Rosaria. La signora, 41 anni, di Pompei, afferma di aver ricevuto daldella Cultura la nomina a sua Consigliera per i Grandi Eventi. Il Mibac ha seccamente smentito, asserendo cheè persona che “sta cercando di accreditarsi“.