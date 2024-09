Carpi pareggio e rimpianti Un rigore salva i ’diavolini’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) milan futuro 11 MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi (28’st Coubis), Bozzolan; Zeroli, Sandri (38’st Longo); Cuenca, Hodzic (1’st Vos), Traorè (1’st Fall); Camarda (43’st Malaspina). A disp.: Mastrantonio, Colzani, Alesi, Liberali, Dutu, D’Alessio, Magni, Sia, Gala, Turco. All. Bonera(4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Calanca; Contiliano, Mandelli, ùForapani; Cortesi (4’st Figoli); Saporetti (14’st Stanzani), Gerbi (14’st Sall). A disp.: Pezzolato, Lorenzi, Rossini, Verza, Zoboletti, Mazzali, Cecotti, Amayah, Nardi, Sereni. All. Serpini Arbitro: Di Marco di Ciampino Reti: 17’ Zagnoni, 23’st (rig.) Camarda Note: spettatori 1295. Ammoniti Forapani, Gerbi, Bertesaghi, Figoli, Jimenez. Angoli. Recupero 4’pt e 5’st. Il retrogusto rimane amaro, un po’ come quello col Rimini.