A La Ruota della Fortuna arriva il ‘Jolly Gerry’

(Di lunedì 2 settembre 2024) Latorna a girare su Canale 5, con una novità: il Jolly Gerry. Meccanismo che promette di rendere più avvincente la ventunesima edizione del game show, in onda da oggi – lunedì 2 settembre 2024 – alle 18.45 con la conduzione di Gerry Scotti. Cos’è il Jolly Gerry? In che cosa consiste il Jolly Gerry? Chi tra i tre concorrenti riuscirà ad aggiudicarselo potrà usarlo come immunità nei primi tre round regolari sul “Passamano“, sulla “Bancarotta” e anche in caso di errore. Inoltre, cambieranno anche i vari temi dei round veloci, che porteranno il pubblico in viaggio nel tempo e nello spazio.Confermati, invece, gli elementi fondamentali ed iconici del programma, come Gira Lae Compro Una Vocale. Ogni sera, i tre concorrenti in gioco saranno chiamati ad indovinare le frasi nascoste all’interno del tabellone, scoprendo pian piano le lettere che le compongono.