Zheng-Vekic oggi in tv | orario canale e diretta streaming ottavi US Open 2024

(Di domenica 1 settembre 2024) Qinwense la vedràcontro Donnanel match valido per glidi finale degli US. Mentre nel maschile sono stati eliminati tutti e tre i medagliati di Parigi, nel femminile va in scena il remake della finale olimpica e mette in palio un pass per i quarti. A contenderselo saranno la cinese, che ha sofferto contro Anisimova e Andreeva prima di annientare Niemeier, e la croata, che invece non ha perso neppure un set. A scendere in campo con i favori del pronostico, secondo i bookmakers, sarà, che è anche avanti 2-1 nei precedenti. Guai però a sottovalutaree la sua voglia di rivalsa. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, nella notte italiana tra domenica 1 e lunedì 2 settembre, come secondo match della sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium dalle ore 01:00 (al termine di Tiafoe-Popyrin).