Venezia 81 ospiti e programma del 1 settembre | scatta l’ora di Brad Pitt e George Clooney

(Di domenica 1 settembre 2024)81: ildel 1ha ancora una volta dei grandi protagonisti del mondo hollywoodiano insieme ad attesi registi ed attori nostrani81,del 1: la premiere di Wolfs conStasera i riflettori del red carpet saranno tutti per, insieme in laguna 16 anni dopo la presentazione di Burn After Reading, per la premiere del film fuori concorso Wolfs di John Watts. Nel cast, anche Amy Ryan ed Austin Abrahams che stasera sfileranno sul red carpet insieme ai due divi. Wolfs sarà proiettato in Sala Grande. Vedremo al Lido anche Marco Bellocchio con il corto Se Posso Permettermi Capitolo II (May I Say ? Chapter Two), Fuori Concorso nel quale figurano Barbara Ronchi, Rocco Papaleo, Giorgia Fasce, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni ed Edoardo Leo, che vedremo in Laguna con il cineasta.