US Open 2024 Paul | Sinner? Cercherò di metterlo a disagio

(Di domenica 1 settembre 2024) Tommyscalda i motori in vista della sfida degli ottavi di finale contro Jannikagli US. “Domani giocherò contro il numero 1 del mondo – ha detto lo statunitense, reduce dal successo contro Gabriel Diallo -, quindi non so se sto pensando troppo a cogliere l’attimo, ma è sicuramente un’opportunità per giocare all’Arthur Ashe Stadium nel prossimo turno, quindi non vedo l’ora”. “Diverse parti del tabellone si sono aperte, ma la mia no – ha aggiunto il numero 14 del mondo riferendosi alle eliminazioni a sorpresa di Alcaraz e Djokovic -. Mi aspetta una partita difficile, ma sono eccitato“.ha già incontratoe proverà ain difficoltà: “Abbiamo fatto grandi partite. Ricordo di averlo sfidato sulla terra battuta, avevo alcuni match point contro di lui. Poi nell’ultima partita, credo sia stata a Toronto, ha giocato in modo fantastico.